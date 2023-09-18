Метро в Самаре планирует закупить 45 обогревателей для станций

Это решение метрополитена улучшит условия поездок пассажиров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский метрополитен объявил о поиске поставщика 45 обогревателей для своих станций. В рамках закупки необходимо приобрести 40 настенных конвекторов из алюминия и 5 напольных тепловентиляторов из стали. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 312 тыс. рублей, а поставка должна быть осуществлена в течение 30 дней после подписания контракта.

Торги на поставку обогревателей запланированы на 4 октября 2023 года. Самарский метрополитен ожидает, что новое оборудование значительно повысит комфорт пассажиров в холодное время года, обеспечивая теплые и уютные условия на станциях метро.

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