В Самаре начала работать фотовыставка «Взрослые истории детей Донбасса»

Каждый ребенок получил необходимую медицинскую помощь от благотворительного фонда «Память поколений». / Фото: пресс-служба БФ «Память поколений»

В Самаре открылась фотовыставка «Взрослые истории детей Донбасса». На этой экспозиции представлены истории маленьких героев с Донбасса, которые, несмотря на свой возраст, уже пережили многое.

Выставка состоит из 10 фотографий и 10 пронзительных историй, которые просто необходимо увидеть своими глазами. Она проходит на площади рядом с Дворцом ветеранов с 15 сентября по 5 октября. Место для выставки было выбрано администрацией города с целью позволить большему количеству жителей Самары и гостей города увидеть фотографии и познакомиться с историями этих детей. Под каждой историей выставлен QR-код, по которому можно посмотреть видеоинтервью с героями выставки.

Самара стала одним из десяти городов России, где в сентябре открылась фотовыставка «Взрослые истории детей Донбасса». Проект призван привлечь внимание к сложным обстоятельствам, в которых оказались дети Донбасса 9 лет назад. Проект реализуется благотворительным фондом «Память поколений» при поддержке Фонда Культурных инициатив на федеральном уровне.

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