Самарцев приглашают посетить 22 сентября наблюдения за звездами и Луной

Все желающие смогут увидеть в телескопы яркие космические объекты / Фото: vk.com/astro_samara

В пятницу, 22 сентября 2023 года, в Самаре при ясной погоде пройдут бесплатные тротуарные наблюдения за Луной и звездами. Мероприятие посвящено Международному дню астрономии. Принять участие в нем смогут все желающие.

– Если позволит погода, то мы сможем увидеть в телескопы во всех подробностях Луну, познакомиться с яркими объектами Солнечной системы. Все будет сопровождаться интересными мини-лекциями. Кроме того, мы научим ориентироваться в звездном небе и созвездиях, – сообщили представители клуба любителей астрономии «АстроСамара» на своей странице в соцсети. Отмечается, что если на запланированное время прогнозируется облачность, то мероприятие либо перенесется, либо отменится до лучших погодных условий.

Тротуарные наблюдения для всех любителей звездного неба пройдут на парковке напротив глазной больницы – между ТРК «МегаСити» и Загородным парком. Остановка общественного транспорта «Университет/Глазная больница». Мероприятие продлится с 19:00 до 22:00. Прекрасным дополнением к мероприятию будет хорошее настроение. В прохладную осеннюю погоду нужно взять горячий чай и теплую одежду.

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