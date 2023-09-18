«Трактор» уступил тольяттинской «Ладе» на домашнем льду

Хоккейный клуб из Самарской области вновь оказался сильнее. / Фото: ХК «Лада»

На стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске прошел захватывающий матч Чемпионата КХЛ между местным «Трактором» и «Ладой» из Тольятти. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В первый период никому не удалось забросить шайбу. Однако на 25-й минуте Семен Дер-Аргучинцев вывел хозяев матча вперед. Он реализовал численное преимущество. Но радость «Трактора» не продлилась надолго, и на 30-й минуте Глеб Булычев из «Лады» сравнял счет. Заслуженные результативные пасы были зачтены Дмитрию Кугрышеву и Трою Джозефсу. Особенно нелёгким выдался третий период. Там были и удаления, и обоюдные штрафы и снятием вратаря «Трактора» за две минуты до конца периода. Решающую шайбу забросил 57-й минуте Никита Аноховский, который принес победу «Ладе» из Тольятти.

Обе команды продемонстрировали отличную игру и прекрасную стратегию, но хоккейный клуб из Самарской области вновь смог оказаться сильнее в противостоянии.

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