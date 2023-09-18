В Самарской области более 10 тысяч человек приняли участие в «Кроссе нации»

«Кросс нации» в стране стал по-настоящему всенародным спортивным праздником. / Фото: министерство спорта Самарской области

В субботу, 16 сентября, любители активного образа жизни приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации». Акция прошла в 84 регионах страны, в том числе в Самарской области. Главный старт прошел в столице губернии на стадионе «Солидарность Арена» и собрал около четырех тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Мероприятие также прошло в других городах Самарской области, таких как Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, Чапаевск и Октябрьск. Всего в самарском регионе приняли участие почти 10 тысяч любителей бега. «Кросс нации» стал значимым спортивным событием, объединяющим целые семьи. Акция в очередной раз подтвердила, что спорт действительно становится нормой жизни для жителей страны.

– В области особое внимание уделяется развитию массового спорта. В 2023 году возведено 18 универсальных спортивных площадок. Радует, что с каждым годом среди участников становится все больше детей, а значит у нас растет здоровая и активная молодежь, – подчеркнула врио министра Самарской области Лидия Рогожинская.

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