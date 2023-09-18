С 19 по 22 сентября в Самаре пройдет выставка-форум «Промышленный салон»

География участников выставки затрагивает разные регионы страны. / Фото: Департамент информационной политики

При поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и Самарского отделения «СоюзМаш России» в Самаре состоится выставка, посвященная оборонным отраслям промышленности. Мероприятие входит в программу Поволжского «Форума 1315». Деловая программа включает рабочие встречи руководства оборонных предприятий Поволжья с представителями государственных структур и институтов развития промышленности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На выставке будут присутствовать участники из разных регионов России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Ижевск, Челябинск, Тольятти, Рязань и саму Самару. Участники выставки – производители и поставщики оборудования для металлообработки, представят различные технологии и оборудование. Посетители форума увидят высокомощные лазерные станки для резки листового металла, лазерные станки для резки труб, листогибочные прессы, установки для лазерной сварки и другие инновационные решения для производственных предприятий.

На выставке также ожидаются представители предприятий, входящих в общероссийский перечень системообразующих. Это создает благоприятную площадку для диалога и установления новых партнерств между ведущими предприятиями оборонной отрасли и государственными структурами, имеющими отношение к Гособоронзаказу, а также теме реализации 5-летнего плана технического перевооружения предприятий с помощью государственных средств поддержки.

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