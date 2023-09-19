«ТТУ» и «Самара Авто Газ» выпускали на линию неисправный транспорт в Самаре

В результате наложены штрафы на должностные и юридические лица. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Ленинского района Самары обнаружила нарушения в деятельности «ТТУ» и «Самара Авто Газ». Компании выпускали на линию транспорт с техническими неисправностями и условиями, при которых эксплуатация запрещена.

— В числе нарушений были нерабочие приборы внутреннего освещения салона, освещения подножек, боковые габариты, отсутствие огнетушителей, трещины ветровых стекол со стороны водителя, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

В связи в этим в адрес директоров организаций-перевозчиков внесли представления, сейчас нарушения устранены. А в отношении должностных лиц и организаций возбудили дела об административных правонарушениях.

В результате им назначили наказание в виде штрафов в размере 5 тысяч рублей на должностных лиц и 30 тысяч рублей на юридических лиц.

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