Самара капитально отремонтировала школу в Снежном ДНР

Специалисты ярко преобразили классы, коридоры и спортивные залы школы. Фото: минстрой России

Самарская область капитально отремонтировала школу в городе Снежное ДНР. Учебное учреждение стало уже 231 восстановленной школой. Об этом сообщает официальный канал Самарской области со ссылкой на минстрой России.

Общая площадь школы составляет 7215 квадратных метров. Восстановительные работы здания предусматривали капитальный ремонт кровли, системы отопления, водоснабжения и канализации. а также замену окон и дверей.

Помимо этого были выполнены отделочные работы. В ходе них расписали стены образовательного учреждения. Специалисты ярко преобразили классы, коридоры и спортивные залы школы. В том числе, там появились рисунки достопримечательностей Самары.

Напомним, в ЛНР восстановлены уже 154 образовательных учреждения, а в Запорожской и Херсонской областях – 35 школ.

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