Самарские больницы не обеспечили детей-инвалидов необходимыми лекарствами

В результате виновные должностные лица привлекли к административной ответственности.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области несколько медицинских учреждений не обеспечили детей-инвалидов, страдающих заболеванием «сахарный диабет 1 типа», необходимыми лекарствами. Прокуратура проверила ее деятельность больниц и выявила нарушения. Об этом сообщило надзорное ведомство.
Рецепты, которые выписывали больницы, обслуживались позднее сроков, установленных для получения медицинских средств. Пациентам несвоевременно выдавали лекарства, инфузионные наборы, ланцеты, иглы для инъекций и другие. Прокуратура потребовала главных врачей медицинских учреждений устранить выявленные нарушения.
Кроме того, в отношении пяти должностных лиц медицинских учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях. В настоящий момент они находятся на рассмотрении в суде.
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