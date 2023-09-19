Фотограф из Новокуйбышевска «вложился» в афериста и перевел ему 1,4 млн рублей

Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50-летний мужчина, проживающий в Новокуйбышевске, столкнулся с неприятной ситуацией, связанной с мошенничеством. Под предлогом инвестирования денежных средств в акции, неизвестный «финансовый аналитик» обманул его и получил доступ к его сбережениям. Об этом сообщило ГУ МВД по Самарской области.

Весь инцидент начался с того, что неизвестный злоумышленник позвонил на сотовый телефон жителя Новокуйбышевска и представился финансовым аналитиком. Во время разговора он убедительно предложил мужчине вложить свои деньги в акции, обещая высокую прибыль. Доверчивый фотограф согласился на предложение и перевел сумму в размере 1,4 млн рублей на указанные злоумышленником счета. Когда «аналитик» перестал отвечать на звонки и исчез из виду, пострадавший осознал, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что необходимо оставаться бдительным и осмотрительным при сделках, связанных с финансовыми вложениями.

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