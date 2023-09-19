Неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самарской области

Мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах организуют для обучающихся, родителей и педагогов. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области с 18 по 22 сентября пройдет всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Она призвана привлечь внимание к проблеме снижения аварийности с участием детей и подростков.

В образовательных организациях региона проведут тематические занятия, конкурсы, викторины, флешмобы и акции. Мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах организуют для обучающихся, родителей и педагогов.

В рамках недели БДД с 19 сентября по 15 октября на образовательной онлайн-платформе Учи.ру пройдет всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для учеников 1-9 классов. А 19 сентября состоится всероссийский открытый урок о правилах дорожной безопасности.

Региональная Госавтоинспекция напоминает родителям и детям о важности соблюдения правил дорожного движения.