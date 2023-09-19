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НовостиОбщество19 сентября 2023 5:33

В Самарской области мать подставила сына в краже золота из-за неприязни

Жительницу Самарской области осудили за заведомо ложный донос на своего сына
Ирина СИНЕГУБОВА
Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области жительница Похвистневского района обвинила своего сына в краже золотых украшений, это оказалось неправдой. Женщине вынесли приговор за заведомо ложный донос.

— Жительница региона сказала полицейским, что подозревает в краже своего сына, так как у них часто происходят конфликты. Как выяснилось, она специально это сказала из-за неприязненных отношений к своему сыну, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе допроса женщина призналась, что заранее переложила золотые украшения в свою сумку и все время держала их при себе. В отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело.

Суд уже рассмотрел его и вынес решение. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

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