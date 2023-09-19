Полиция Самары поймала фальшивомонетчиков, сбывающих банкноты по 200 и 5000

Уголовная ответственность предусмотрена за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на борьбу с фальшивомонетничеством. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников, промышляющих подделкой денежных знаков. Об этом сообщила ГУ МВД по Самарской области.

В 2023 году сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Самаре задокументирован факт сбыта группами злоумышленников фальшивых денежных банкнот номиналом 200 и 5000р. К уголовной ответственности за сбыт, хранение и перевозку поддельных денежных знаков и ценных бумаг подлежат не только злоумышленники, но и лица, ставшие обладателями поддельных денежных средств и использующие их как подлинные.

Начальник ОЭБиПК по Самаре Владимир Мидцев подчеркивает, что законодательство предусматривает уголовную ответственность за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты. Санкции статьи 186 УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

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