Комментатор Орлов назвал Осинькина лучшим тактиком и мудрым тренером

Орлов отметил, что у Осинькина поставлена тактика командой игры, даже со всеми потерями в составе Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Крыльев Советов» и прокомментировал успех главного тренера самарской команды Игоря Осинькина. Об этом сообщает «РБ Спорт».

— Осинькин – самый лучший тактик. Сколько игроков от него уходят, которые хуже играют в других командах. В Самаре они были настоящими звездами, а в других клубах – другие тренеры. А Осинькин очень хорошо их знал и знает всех, кто попадает к нему, — сказал Орлов.

Комментатор привел в пример Гарре, который подписал контракт с «Крыльями» и вписался в команду. Также Геннадий Орлов отметил, что Осинькин – очень мудрый тренер.

— У него поставлена тактика командой игры, даже со всеми потерями в составе. Значит, он дает правильные задания, правильно их определяет. И игроки к нему относятся с уважением, у них команда единомышленников, — сказал комментатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал