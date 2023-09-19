Тротуарные наблюдения за звездным небом пройдут в Самаре 22 сентября

Приходить нужно на парковку напротив Офтальмологической больницы имени Ерошевского. Фото: "АстроСамара"

В пятницу, 22 сентября, в рамках международного дня астрономии в Самаре пройдут тротуарные наблюдения. На них приглашают всех жителей бесплатно. Об этом сообщили в клубе любителей астрономии «АстроСамара».

Астрономические наблюдения пройдут в центре областной столицы. Приходить нужно на парковку напротив Офтальмологической больницы имени Ерошевского между МегаСити и Загородным парком.

Тротуарка начнется в 19:00, наблюдать за звездным небом можно будет до 22:00. Отмечается, что любые наблюдения напрямую зависят от качества неба. Поэтому если на запланированное время прогнозируется облачность, то мероприятие либо перенесут, либо отменят до лучших погодных условий.

Предварительной регистрации не требуется, можно просто прийти на указанное место.

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