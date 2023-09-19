Тела двоих мужчин нашли в лесопосадке под Самарой 18 сентября

Правоохранители разбираются в деталях преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 18 сентября 2023 года, под Самарой произошло ЧП. В лесопосадке неподалеку от поселка Новые Озерки нашли тела двоих мужчин. Еще одного неизвестные избили до полусмерти. К счастью, пострадавшего удалось спасти, пишет телеграм-канал «База».

По предварительным данным, погиб 50-летний мужчина. Ему проломили череп. Неподалеку от него – на обочине дороги – нашли 33-летнего мужчину. Его кто-то сильно избил и ударил ножом в живот. По пути в больницу он рассказал, что в поле под Новыми Озерками есть еще один труп. Правоохранители выехали на место и нашли там тело 69-летнего мужчины.

Что именно произошло в лесопосадке, еще не ясно. Единственный выживший пока не смог более подробно рассказать о случившемся. В настоящее время идет разбирательство.

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