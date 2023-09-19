В Самаре нашли подрядчиков для ремонта бомбоубежища на ул. Некрасовской

Ремонтные работы планируется сделать за 60 дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары в сентябре 2023 года определились с подрядчиками, которые будут ремонтировать бомбоубежище на улице Некрасовской и его содержать. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Администрация Самарского района областной столицы определилась с подрядчиками для обслуживания и обновления объекта гражданской обороны. Так, на ремонтные работы и его содержание собираются потратить 4,4 миллиона рублей. Компания, которая выиграла торги, не называется, но она предложила начальную цену контракта за ремонт помещения, 1,4 млн рублей, и 3 млн рублей за содержание бомбоубежища. Стартовая цена здесь была 3,6 миллиона рублей. В здании подрядчик должен обновить электрооборудование, водопроводные коммуникации и системы отопления, а также вывезти с территории отходы. Работы планируется сделать за 60 дней с даты подписания договора.

Защитное сооружение гражданской обороны находится на улице Некрасовская, 62. Само здание в начале XX века принадлежало семейству Ратнеров. Там в разное время располагалось производство синьки для белья, биоскоп «Комета» и гостиница с рестораном. С 1941 по 1943 год размещалось посольство США в СССР. В настоящие дни по этому адресу находится администрация района.

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