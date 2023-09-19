Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 7:35

Школьники Самарской области могут пройти онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги»

На образовательной платформе Учи.ру пройдет всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
Ирина МОРСКАЯ
Олимпиада проверит знание правил безопасного поведения на дорогах.

Олимпиада проверит знание правил безопасного поведения на дорогах.

Фото: правительство Самарской области

Школьников Самарской области приглашают пройти всероссийскую онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги» на образовательной платформе Учи.ру. Она будет доступна с 19 сентября по 15 октября.

Олимпиада проверит знание правил безопасного поведения на дорогах. Пройти ее могут все желающие ученики 1-9 классов. По мнению организаторов, такой формат работы сформирует у школьников знания о правилах поведения на дорогах.

Научить ребенка и закрепить эти знания на уровне навыков можно с помощью инструментов, которые помогут сделать процесс обучения интересным и эффективным. К ним относятся мультфильмы, видеоролики, интерактивные игры и онлайн-олимпиада «Безопасные дороги».

Госавтоинспекция приглашает всех школьников 1-9 классов и их педагогов поучаствовать во всероссийской онлайн-олимпиаде и присоединиться к работе по повышению безопасности на дорогах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал