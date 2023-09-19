Школьники Самарской области могут пройти онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги»

Олимпиада проверит знание правил безопасного поведения на дорогах. Фото: правительство Самарской области

Школьников Самарской области приглашают пройти всероссийскую онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги» на образовательной платформе Учи.ру. Она будет доступна с 19 сентября по 15 октября.

Олимпиада проверит знание правил безопасного поведения на дорогах. Пройти ее могут все желающие ученики 1-9 классов. По мнению организаторов, такой формат работы сформирует у школьников знания о правилах поведения на дорогах.

Научить ребенка и закрепить эти знания на уровне навыков можно с помощью инструментов, которые помогут сделать процесс обучения интересным и эффективным. К ним относятся мультфильмы, видеоролики, интерактивные игры и онлайн-олимпиада «Безопасные дороги».

Госавтоинспекция приглашает всех школьников 1-9 классов и их педагогов поучаствовать во всероссийской онлайн-олимпиаде и присоединиться к работе по повышению безопасности на дорогах.

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