Нештатные газоспасатели ТОАЗа подтвердили квалификацию в области промбезопасности

Учебная тренировка прошла в цехе № 13 по наливу и отгрузке аммиака / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Нештатные газоспасатели ТОАЗа успешно прошли очередную проверку. Они подтвердили квалификацию в области промышленной безопасности. За работой специалистов наблюдал представитель межведомственной аттестационной комиссии министерства промышленности и торговли РФ.

Учебная тренировка прошла в цехе № 13 по наливу и отгрузке аммиака. В ней приняли участие 116 человек, которые несут ответственность за локализацию и ликвидацию ЧС на производстве. Они успешно отработали нештатную ситуацию. По итогам проверки был получен акт допуска к аттестации в отраслевой комиссии Минпромторга РФ.

— Мы прорабатываем нестандартные ситуации и меры оперативного реагирования, используем успешные практики крупнейших предприятий отрасли для дальнейшего применения на производстве. Специалисты, отвечающие за охрану труда и промышленную безопасность, постоянно повышают свои профессиональные компетенции, — отметил директор по охране труда и промышленной безопасности ПАО «ТОАЗ» Сергей Щербаков.

Он добавил, что безопасная производственная среда – это основополагающий принцип работы завода. Получение допуска от эксперта федерального уровня – очередное тому подтверждение.

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