В Самарской области мужчина украл корпусы от вентиляторов и сдал на металлолом

Вырученные с похищенных вещей деньги мужчина потратил на спиртное и продукты питания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской областью мужчина ночью проник на территорию сельскохозяйственной организации и вынес оттуда пять корпусов от вентиляторов. Позже он сдал их в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на алкоголь и еду. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, к краже причастен безработный 28-летний местный житель Кинель-Черкасского района. Он решил немного подзаработать, поэтому проник на территорию организации для того, чтобы украсть лом черного металла. Там он увидел пять корпусов от вентилятора, которые и решил своровать. Злоумышленник поочередно перенес их к забору, затем перекинул через него, а после спрятал около кустарника недалеко от пункта приема металла. На следующий день вернулся и сдал похищенное на металлом. Вырученные деньги любитель чужих вещей потратил на спиртное и продукты питания.

В отношении подозреваемого следственным отделом по Кинель-Черкасскому району возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчине могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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