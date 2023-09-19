Более 85% самарцев поддерживают запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Большинство самарцев считают, что энергетики вредны для организма подростков. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Госдуме предложили запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Среди жителей Самарской области эту инициативу поддержали более 85% респондентов. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Самарцев, высказавшиеся за запрет продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним, аргументировали свой выбор вредностью подобных напитков на организм. Также они подмечали, что часто тонизирующие напитки не соответствуют всем требованиям. Несмотря на это были и те, кто высказался против запрета. 7% опрошенных придерживаются позиции, что любое ограничение только стимулирует желание.

– Не совсем понимаю смысл запрета. Не содержит алкоголя и наркотиков, содержит кофеин и таурин для повышения бодрости и работоспособности — в чем проблема? Может, еще и кофе запретим? – высказался один из респондентов.

Оказалось, что женщины поддерживают предложение о запрете энергетиков чаще мужчин (88 и 83% соответственно). На решение влияет и доход опрошенных. Респонденты с заработком от 80 тыс. руб. в месяц чаще остальных высказываются положительно о запрете энергетиков. Жители города в возрасте 35—44 лет выступают против тонизирующих напитков чаще более молодых и более зрелых респондентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал