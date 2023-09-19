Сотрудники банка и ИИ помогли ликвидировать мошеннический кол-центр в Казани

Современные технологии помогли выявить преступников, обманывающих людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России обнаружили мошеннический кол-центр. Он находился в Казани. Именно оттуда преступники звонили в различные регионы страны, а затем выманивали деньги у людей под видом работников ведомственных предприятий. Выявить аферистов правоохранителям помогли сотрудники Сбера. Для этого они использовали технологии искусственного интеллекта.

Как выяснилось, сотрудники кол-центра получали от своих сообщников списки лиц для обзвона и направляли по их адресам псевдоспециалистов. Члены преступной группы проводили поквартирный обход жертв и под видом обязательных мер пожарной безопасности проводили «работы» по ремонту газового и электрооборудования, а также по замене пластиковых окон по многократно завышенным ценам. Применяя методы социальной инженерии, преступники обманывали пожилых людей и похищали у них деньги.

Правоохранители в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возбудили 17 уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках его расследования стражи порядка задержали в Северной столице и в Казани 17 участников преступного сообщества.

- Мы используем современные технологии как для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих клиентов, так и для помощи правоохранительным органам. За последние годы нам приходилось участвовать в расследовании многих случаев деятельности мошеннических кол-центров в России и за ее пределами. Накопленная нами экспертиза, использование технологий ИИ и отлаженное взаимодействие с правоохранительными органами обеспечивают высокий результат: преступники получают заслуженное наказание, - отметил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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