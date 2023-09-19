Отопительный сезон уже начался в четырех районах Самарской области

Далее на очереди Большечерниговский и Похвистневский районы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четырех муниципалитетах Самарской области на социальные объекты уже начали подавать отопление. Об этом шла речь 18 сентября на оперативном совещании в правительстве региона под руководством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

Во время встречи обсуждалось начало отопительного сезона. Так, батареи уже начали теплеть в социальных учреждениях Самары, а также Сергиевского, Пестравского и Челно-Вершинского районов. Отмечается, что далее на очереди Большечерниговский и Похвистневский районы.

Модернизация системы теплоснабжения в регионе заключается и в запуске новой современной котельной в Куйбышевском районе. Она построена частным инвестором и будет снабжать теплом и горячей водой более 36 тысяч человек и 200 социальных объектов.

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