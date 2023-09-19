Самарская область получила более 154 тысяч доз вакцины от гриппа для подростков

Определенные группы населения могут пройти вакцинацию бесплатно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больницы Самарской области готовятся к вакцинации подростков от гриппа и других инфекций. Регион получил более 154 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для иммунизации подростков в возрасте 10-17 лет. В ближайшее время вакцина будет распределена в медицинские организации. Об этом сообщил Минздрав Самарской области.

– Наши юные жители находятся в группе риска из-за множества контактов в рамках организованных коллективов – школ, колледжей, спортивных и творческих секций. Чтобы защититься от гриппа и снизить вероятность распространения вируса, а также в целом заболеваемость вирусными инфекциями, важно всем, у кого нет противопоказаний, сделать прививку, – рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко. В пунктах вакцинации также имеется в наличии вакцина для иммунизации маленьких жителей, начиная с 6 месяцев, – «Ультрикс Квадри» и взрослых – «Совигрипп».

Отметим, что определенные группы населения могут пройти вакцинацию бесплатно. В их число входят дети старше 6 месяцев, учащиеся, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы. Также получить бесплатную вакцину могут беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями.

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