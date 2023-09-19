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НовостиОбщество19 сентября 2023 8:33

Самарская область получила более 154 тысяч доз вакцины от гриппа для подростков

Вакцину скоро распределят по медицинским учреждениям региона
Анастасия ПИГИНА
Определенные группы населения могут пройти вакцинацию бесплатно.

Определенные группы населения могут пройти вакцинацию бесплатно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больницы Самарской области готовятся к вакцинации подростков от гриппа и других инфекций. Регион получил более 154 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для иммунизации подростков в возрасте 10-17 лет. В ближайшее время вакцина будет распределена в медицинские организации. Об этом сообщил Минздрав Самарской области.

– Наши юные жители находятся в группе риска из-за множества контактов в рамках организованных коллективов – школ, колледжей, спортивных и творческих секций. Чтобы защититься от гриппа и снизить вероятность распространения вируса, а также в целом заболеваемость вирусными инфекциями, важно всем, у кого нет противопоказаний, сделать прививку, – рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко. В пунктах вакцинации также имеется в наличии вакцина для иммунизации маленьких жителей, начиная с 6 месяцев, – «Ультрикс Квадри» и взрослых – «Совигрипп».

Отметим, что определенные группы населения могут пройти вакцинацию бесплатно. В их число входят дети старше 6 месяцев, учащиеся, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы. Также получить бесплатную вакцину могут беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями.

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