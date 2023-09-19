Самый востребованный фолк-проект Поволжья даст концерт в Самаре

Репертуар коллектива в основном состоит из экспериментальных аранжировок. / Фото: музей Эльдара Рязанова

Музыкальная группа TARAXACUM, стала настоящим явлением в Поволжье и пользуется огромной популярностью. Концерта группы состоится 23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова. Об этом сообщили представители музейного комплекса.

Название группы происходит от латинского слова «одуванчик», символизируя процесс рождения новой жизни через музыку, как семена одуванчика, разлетающиеся по миру. Основой репертуара коллектива являются экспериментальные аранжировки народных песен, включая эксклюзивные композиции, найденные в фольклорно-этнографических экспедициях по Самарской области. Трио музыкантов создает уникальную атмосферу, сочетая в своих выступлениях цифровой баян, ударные инструменты со всего мира и изящный вокал, придавая знакомым песням новое дыхание.

Концерт начнется 23 сентября в 18:00. Адрес проведения мероприятия – улица Фрунзе, 120. Вход и посадка свободные.

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