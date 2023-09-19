В Самарской области ожидаются заморозки до -3 °C ночью

Жителям рекомендуется не допускать переохлаждения и одеваться теплее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни, 20 и 21 сентября, ночью в Самарской области похолодает до минусовой температуры. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 °C, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В связи с этим жителям рекомендуется не допускать переохлаждения и одеваться теплее. Отмечается, что заморозки являются опасными для сельскохозяйственных растений. Поэтому для их защиты советуют укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Также спасатели обращают внимание на необходимость быть осторожными на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

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