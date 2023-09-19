Жители Самарской области смогут посетить выставку профессий

Самарцы узнают о работе на предприятиях региона. / Фото: Самарский металлургический завод

В Самаре с 20 по 24 сентября состоится Выставка профессий (0+) на территории Центра труда и отдыха Станкозавод. Крупнейшие компании области в рамках мероприятия представят свои вакансии, а руководители организаций пообщаются с соискателями и ответят на интересующие их вопросы.

В Самарский металлургический завод также примет участие в данной акции. С этого года предприятие активно расширяет свой штат сотрудников, предлагая множество вакансий, как для опытных специалистов, так и для тех, кто только начинает свою карьеру. На данный момент завод входит в ТОП-50 лучших работодателей России.

— Выставка профессий – это прекрасная возможность познакомиться с нашими предложениями по трудоустройству. Сейчас нам нужны специалисты и в прокатное, и в литейное, и в прессовое производства, на заводе открыты вакансии самых разных направлений. Мы ищем и опытных специалистов, и готовы обучать с нуля, – поделилась Ольга Юрьевна Хоменко, директор по персоналу АО «СМЗ».

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