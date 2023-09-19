Глава СК РФ заинтересовался делом о получении тольяттинцем ожогов при файер-шоу

Александр Бастрыкин поручил доложить, почему по делу допустили волокиту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался «огненным» ЧП в Тольятти. Речь идет о файер-шоу в тольяттинском баре, которое обернулось серьезными ожогами для одного из посетителей.

Напомним, все случилось в марте 2023 года. Мужчина пришел в бар отдохнуть. В тот день бармен решил устроить файер-шоу, вот только все пошло не по плану. В какой-то момент стена огня резко рванула в сторону одного из посетителей. Пламя за считанные мгновения охватило его. Мужчина получил термические ожоги второй и третьей степени. Пострадали голова, шея, руки. Ему потребовалась пересадка кожи.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Однако до сих пор виновные так и не понесли наказания. Потерпевшая сторона направила обращения в приемную председателя СК РФ. Александр Бастрыкин рассмотрел жалобу и затребовал у руководителя самарского следственного управления Марата Галиханова доклад.

- Поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств получения многочисленных ожогов жителем Тольятти во время файер-шоу. Пострадавшему потребовалась длительная реабилитация. До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены, - сообщили в информационном центре СК России.

Александр Бастрыкин поручил Марату Галиханову доложить, почему по уголовному делу допустили волокиту, и рассказать о ходе расследования.

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