Синоптики рассказали о содержании озона в атмосфере над Самарой

Годовая амплитуда колебаний озона в 2022 году составила 23% от среднегодового значения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали о состоянии озонового слоя над Самарой. За общим содержанием озона в атмосфере наблюдают на объединенной гидрометеорологической станции Самара с 1963 года по спецпрограмме. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Максимум общего содержания озона над Самарой в 2022 году зафиксировали в мае, он равнялся 0,403 см. А минимум был в октябре и составил 0,321 см, — рассказали синоптики.

В целом в 2022 году среднегодовое общее содержание озона над Самарой составило 0,361 см. Это значение больше прошлогоднего на 0,009 см и имеет среднюю величину за все годы наблюдений.

По словам специалистов, это означает удержание на установленном уровне количества загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу. Годовая амплитуда колебаний озона в 2022 году составила 23% от среднегодового значения, в 2021-м был 39%, а в 2020-м – 44%.

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