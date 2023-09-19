В Самаре обсудят изменения правил обслуживания газового оборудования в домах

Эксперты расскажут об изменениях правил обслуживания ВДГО и ВКГО в многоквартирных домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 20 сентября 2023 года, в Самаре пройдет круглый стол на тему: «Изменение правил обслуживания ВДГО и ВКГО в многоквартирных домах. Что нужно знать самарцам». Он состоится в 12:00 в медиацентре издательского дома «Комсомольская правда» (ул. Лесная, 9).

Так, с 1 сентября 2023 года вступил в силу закон о порядке предоставления коммунальной услуги газоснабжения. В рамках круглого стола эксперты обсудят, что конкретно изменится в связи с нововведением для самарцев? Насколько новшество позволит повысить уровень безопасности пользования газом в быту? Какой будет оплата за услугу, как изменится порядок начисления? Что и в какие строки нужно будет сделать людям, чтобы соблюсти все нормы и правила? Нужно ли жителям самим переоформлять договор или это сделает УК? Куда нужно обращаться и будет ли доступно переоформление онлайн, например, через портал «Госуслуги»? Будут ли предусмотрены ли льготы? Какие меры предусмотрены в случае неисполнения закона?

Спикеры: глава ГЖИ Самарской области Виктория Каткова, руководитель центра «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских, гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов, директор по реализации услуг ООО «СВГК» Наталья Бабенко и главный инженер компании Денис Волков, а также замглавы управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Алексей Смирнов.

Аккредитация журналистов проводится до 10.00 20 сентября 2023 года по телефону 8-927-705-80-39 (+все мессенджеры).

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