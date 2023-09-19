Тепловоз сошел с рельсов на тупиковом пути железнодорожной станции под Сызранью

На месте произошедшего работают специалисты. / Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Под Сызранью во вторник, 19 сентября 2023 года, сошел с рельсов тепловоз. Инцидент произошел около 04:30 по московскому времени на тупиковой ветке 13-го пути станции Новоспасское Куйбышевской железной дороги. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Тепловоз сошел с рельсов передними колесными парами. На месте работает восстановительная бригада, чтобы установить причины и обстоятельства схода. Несмотря на происшествие, движение других поездов не задерживается. На место происшествия прибыли и.о. Сызранского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Сейчас проводится проверка соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований транспортная прокуратура примет соответствующие меры.

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