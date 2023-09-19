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НовостиОбщество19 сентября 2023 10:31

В Самарской области на четыре дня изменится расписание электричек

График движения пригородных поездов скорректируют из-за работ на путях
Анастасия ФИЛАТОВА
Пригородные поезда будут ходить по измененному расписанию 20, 21, 24 и 25 сентября

Пригородные поезда будут ходить по измененному расписанию 20, 21, 24 и 25 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на четыре дня изменится график движения электричек. Это связано с проведением работ по модернизации путей. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

– Расписание пригородных поездов изменится 20, 21, 24 и 25 сентября 2023 года на направлениях Самара – Сызрань-1 и Самара – Похвистнево, – рассказали железнодорожники.

Некоторым электричкам скорректируют время отправления и прибытия, некоторым – изменят число остановок на маршруте. А часть пригородных поездов временно выведут из расписания. Пассажиров просят с пониманием отнестись к проводимым работам и быть внимательнее при планировании поездок. Ознакомиться с временным графиком движения электричек можно на вокзалах и остановочных пунктах или в мобильном приложении РЖД.

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