Самарский актер снялся в новом комедийном сериале «Мендельсон»

«Мендельсон» – добрая семейная комедия. / Фото: телеканал ТНТ

Самарский актер Вячеслав Тимербулатов исполнил одну из ролей в новом комедийном сериала «Мендельсон». Он выйдет в эфир на телеканале ТНТ 2 октября. В преддверии премьеры, актер поделился интересными фактами о месте своего рождения.

– Я действительно родился в Самаре, хотя в паспорте указанно, что в Витебской области (Республика Беларусь). Так как мой отец военный и его срочно отправили на учения, было решено зарегистрировать меня уже на новом месте. Но оказалось, что согласно правилам, поскольку это уже другая республика, необходимо оформлять все документы с указанием именно этого факта. К сожалению, я давно не был в Самаре, однако мои родители, которые там познакомились, сидели за одной партой, каждый год ездят в Самару на встречу одноклассников, – рассказал актер.

В сериале актер играет адвоката. Этот герой многое видел и много знает о своем шефе, поэтому морально абсолютно готов к тому, что его ждет. У Вячеслава Тимербулатова остались только самые позитивные впечатления от съемок. По его мнению, у сериала отличный актерский состав.

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