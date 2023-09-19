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НовостиОбщество19 сентября 2023 10:46

В Самарской области показатель смертности снизился до допандемийного 2019 года

Это более 2400 сохраненных жизней по сравнению с прошлым годом
Анастасия ФИЛАТОВА
За восемь месяцев 2023 года показатель общей смертности населения региона снизился до 13,4

За восемь месяцев 2023 года показатель общей смертности населения региона снизился до 13,4

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снизился показатель общей смертности. Он оказался на том же уровне, что и в допандемийный 2019 год. Об этом на совещании в региональном правительстве рассказал министр здравоохранения Армен Бенян.

- За восемь месяцев 2023 года показатель общей смертности населения снизился до 13,4, что эквивалентно показателю допандемийного 2019 года. Это более 2400 сохраненных жизней по сравнению с 2022-м, - отметил глава Минздрава региона.

Кроме того, в Самарской области отмечается постепенное повышение уровня удовлетворенности жителей оказываемой медицинской помощью. Это связано со значительными переменами в сфере здравоохранения. В регионе ремонтируют медучреждения, закупают новое современное оборудование. Также в губернии обновили автопарк учреждений первичного звена и активно привлекают новых специалистов в организации здравоохранения.

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