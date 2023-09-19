В Самарской области показатель смертности снизился до допандемийного 2019 года

За восемь месяцев 2023 года показатель общей смертности населения региона снизился до 13,4 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снизился показатель общей смертности. Он оказался на том же уровне, что и в допандемийный 2019 год. Об этом на совещании в региональном правительстве рассказал министр здравоохранения Армен Бенян.

- За восемь месяцев 2023 года показатель общей смертности населения снизился до 13,4, что эквивалентно показателю допандемийного 2019 года. Это более 2400 сохраненных жизней по сравнению с 2022-м, - отметил глава Минздрава региона.

Кроме того, в Самарской области отмечается постепенное повышение уровня удовлетворенности жителей оказываемой медицинской помощью. Это связано со значительными переменами в сфере здравоохранения. В регионе ремонтируют медучреждения, закупают новое современное оборудование. Также в губернии обновили автопарк учреждений первичного звена и активно привлекают новых специалистов в организации здравоохранения.

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