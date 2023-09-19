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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 10:56

Самарец пытался вынести из магазина 8 головок сыра

Самарские росгвардейцы помешали мужчине совершить преступление
Алена ПРОВКИНА
Росгвардейцы передали подозреваемого полицейским

Росгвардейцы передали подозреваемого полицейским

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники росгвардии помешали мужчине совершить преступление. Правоохранители получили информацию о сработавшей «тревожной кнопке».

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области, происшествие случилось около трех часов ночи на Московском шоссе. Сотрудники Росгвардии получили сигнал и незамедлительное выехали на место преступления. Сотрудники торговой сети выявили злоумышленника, пытавшегося украсть 8 головок сыра. Мужчина пытался спрятать их в рюкзак и под одежду.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и передали его полицейские. Мужчина украл сыр на 5,5 тысяч рублей. Продукты изъяли. Возбуждено уголовное дело.