В Самаре на ул. Революционной байкер столкнулся с внедорожником и легковушкой

В результате аварии пострадал один человек Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 18 сентября 2023 года, в Октябрьском районе Самары произошло серьезное ДТП. В 20:25 на улице Революционной столкнулись внедорожник Great Wall Hover, легковушка ВАЗ-21140 и мотоцикл Honda. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 66-летний водитель иномарки. Он, двигаясь по улице Революционной в направлении улицы Мориса Тореза, решил повернуть налево. При этом автомобилист не уступил дорогу 39-летнему мотоциклисту, который ехал ему навстречу. После этого байк отбросило на отечественную легковушку, которая ехала в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал один человек – водитель мотоцикла. Его доставили в больницу. Медики осмотрели мужчину и назначили ему амбулаторное лечение. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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