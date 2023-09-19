Самара стала лидером среди городов России по туристической привлекательности

За три года в Самаре увеличился и наплыв туристов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара возглавила рейтинг туристической привлекательности городов-миллионников за несколько лет. Для анализа были выбраны итоги 2019 года, когда Чемпионат мира по футболу уже прошел, а пандемия коронавируса еще не наступила, и 2022 год. Рейтинг составил NewsNN.

Количество мест в гостиницах выросло почти во всех городах-миллионниках России. В этом тоже лидируют Самара. Также Самара сильно увеличила расходы на отрасль гостеприимства за вышеуказанный период (+154%).

За три года в Самаре увеличился и наплыв туристов (+30,1%). Для итогового рейтинга были суммированы пять показателей, которые важны для привлечения путешественников и показывают развитие туристической сферы.

После Самары в рейтинге идут Санкт-Петербург, Омск, Екатеринбург и Казань. Наихудший итоговый результат оказался у Уфы, Волгограда, Челябинска, Красноярска и Новосибирска.

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