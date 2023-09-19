Самарцы жалуются на огромное количество крыс у мусорных контейнеров

Мусорные контейнеры города стали местом обитания крыс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре был заснят на видео ужасающий вид – полчища крыс бродят по Волжскому проспекту. Контейнерная площадка дома возле набережной Волги превратилась в их дом. Возмущенные жильцы сняли грызунов на видео и опубликовали его.

Ролик показывает шокирующую картину – огромное количество крыс по Волжскому проспекту, 47. Грызуны бегали наперегонки у мусорных контейнеров. После появления ролика в сети, жители города начали активно обсуждать проблему наличия крыс в своих домах. По информации самарского управления Роспотребнадзора, только за лето 2023 года поступила 321 жалоба на наличие грызунов в жилых домах и на придомовых территориях.

Эксперты считают, что жильцы тоже несут частичную ответственность за появление крыс в своих домах. Недостаточное соблюдение правил санитарии и неправильная утилизация мусора создают благоприятную среду для размножения грызунов.

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