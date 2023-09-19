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НовостиОбщество19 сентября 2023 11:16

Замминистра сельского хозяйства Самарской области стал Ильдар Галиев

Чиновник займется вопросами растениеводства, механизации и мелиорации
Анастасия ФИЛАТОВА
Ильдар Галиев до сентября 2023 года возглавлял ГБУ ДПО «Самара-АРИС» / Фото: mcx.samregion.ru

Ильдар Галиев до сентября 2023 года возглавлял ГБУ ДПО «Самара-АРИС» / Фото: mcx.samregion.ru

В министерстве сельского хозяйства и природопользования Самарской области произошли кадровые перестановки. Там назначили нового заместителя ведомства. Пост занял Ильдар Галиев. Информация об этом размещена на сайте Минсельхоза.

До сентября 2023 года Ильдар Галиев возглавлял ГБУ ДПО «Самара-АРИС». Предприятие подведомственно областному Минсельхозу. Теперь он будет трудиться на посту замминистра и руководить департаментом растениеводства, механизации и мелиорации. Что касается организации «Самара-АРИС», то теперь ее директор – Сергей Чиклинов, который ранее руководил Георгиевской СОШ и МФЦ Кинельского района.

Напомним, до Галиева этот пост занимал Сергей Радько (с марта по май 2022 года). Прошлой весной его командировали в Снежное (ДНР), где чиновник несколько месяцев трудился в должности первого замглавы города. В октябре 2022 года Сергей Радько стал главой Октябрьского района Самары.

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