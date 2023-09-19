Самара впервые принимала «Кубок Федерации» по адаптивному тхэквондо

В соревнованиях принимали участие спортсмены из детских домов и домов интернатов. / Фото: Федерация Адаптивного Тхэквондо России

В Самаре 16-17 сентября прошел спортивный мероприятие «Кубок Федерации» по адаптивному тхэквондо. Организаторами соревнований выступили Федерация адаптивного тхэквондо России при поддержке Международной федерации адаптивного тхэквондо IFAT и Международного инклюзивного комитета IIC. Это мероприятие входит в рамки федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Кубок Федерации по адаптивному тхэквондо был организован с целью отбора спортсменов в сборную России на предстоящий Кубок мира 2023, который состоится в Минске в ноябре этого года. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов в возрасте от 6 до 55 лет из более 10 регионов России. Все участники выступали в соответствии с дисциплинами IFAT в своих категориях и группах. Особую радость вызывает то, что в соревнованиях принимали участие спортсмены из детских домов и домов интернатов.

Команда Самарской области выступила на Кубке Федерации наиболее многочисленной – более 50 спортсменов представляли область на соревнованиях. Спортсменов готовили шесть тренеров региона. На торжественной церемонии открытия Кубка Федерации также присутствовали представители Самарской области.

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