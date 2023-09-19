Жители Самарской области оценили благоустройство парка «Дубки»

Самарцы описали свое отношение к реконструкции парка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевске Самарской области благоустраивают парк «Дубки». Местные жители оценили проведенную работу.

По информации ЦУР Самарской области, реконструкция парка продолжается до сих пор. Горожане решили не ждать финального этапа и оценили ход работ. Например, мамы с детьми попросили установить дополнительные качели, порекомендовали сделать более быструю систему оплаты аттракционов и еще раз оценить безопасность площадки для катаний на скейтах и самокатах.

Также у местных жителей возникли вопросы к дорожкам и питьевому фонтану. Представители администрации подчеркнули, что благоустройство еще не завершено. Все замечание направили подрядчикам. Окончательная приемка работ запланирована на 1 ноября 2023 года.