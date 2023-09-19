Дмитрий Азаров официально займет должность губернатора 23 сентября

Выборы на должность губернатора прошли 10 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрия Азарова официально займет должность губернатора Самарской области 23 сентября 2023 года. Об этом было объявлено в ходе пленарного заседания 19 сентября Самарской губернской думы. Этой информацию поделился председатель Геннадий Котельников.

Торжественная церемония вступления в должность состоится в здании областного правительства. Вступление нового губернатора в должность сопровождается ожиданиями и надеждами на его эффективное руководство и развитие региона.

Отметим, что на выборах, проведенных 10 сентября 2023 года, Дмитрий Азаров получил поддержку 83,83% избирателей. Если сравнить это с результатом пяти лет назад, в 2018 году, когда его поддержало немного более 72% избирателей, можно сделать вывод о значительном увеличении его популярности среди жителей области.

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