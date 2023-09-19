В Самарской области ипотека оказалась выгоднее аренды

В регионе ипотека выгоднее аренды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области эксперты рассчитали, насколько ипотека выгоднее аренды. Исследование проводили среди двухкомнатных квартир вторичного рынка.

По информации финансового маркетплейса Сравни, специалисты учитывали региональную ставку, средний процент по банковским вкладам и динамику роста цен на вторичном рынке. Для расчета были использованы данные ЦБ и Росстата за последние 5-10 лет. Оказалось, в регионе ипотека выгоднее аренды. В рейтинге по сложности накоплений на квартиры при аренде Самара заняла 10 место.

Согласно предоставленным данным, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в июне текущего года составила 91 тысячу рублей за квадратный метр. При этом, средняя арендная плата за «двушку» - 22 200 рублей. Каждый год стоимость квартиры росла более чем на 10%, а аренды – на 3,83% в год.