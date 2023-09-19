Жители Поволжья при инвестировании в драгметаллы предпочитают золото

Россияне предпочитают вкладываться в золото, палладий, серебро и платину Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, в какие драгоценные металлы предпочитают инвестировать жители Поволжья. По данным Сбера, чаще всего в 2023 году они вкладывались в золото (74%), палладий (13,5%), серебро (8,5%) и платину (4%). Общий объем вложенных средств по состоянию на 15 сентября достиг 14,4 млрд рублей.

В 2023 году металлические счета в Поволжье чаще всего открывают жители Самарской области (+2,5 тыс. счетов), на второй позиции — Саратовская область (+1,4 тыс. счетов), на третьей — Волгоградская область (+1,4 тыс.). Также в топ-5 регионов вошли Оренбургская (+1,2 тыс.) и Ульяновская области (+1 тыс.).

— Обезличенный металлический счет — удобный и доступный инструмент для инвестирования. Открыть его можно в онлайн-банке. При этом счет бессрочный и не требует переоформления. Можно приобрести любое количество металла — от 0,1 грамма до нескольких килограммов, — отметила зампредседателя Поволжского банка Сбера Светлана Панкратова.

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