В Самаре внедрили инновационный метод лечения суставов

Новый метод лечения направлен на ускорение регенерации и стимуляцию собственных клеток организма / Фото: СамГМУ

В Самаре внедрили инновационный метод лечения заболеваний опорно-двигательной системы. Это PRP (Platelet Rich Plasma — богатая тромбоцитами плазма) или плазмотерапия. Этот способ будут использовать в борьбе с артрозом, остеохондрозом и др.

Новый метод лечения суставов внедрили в травматолого-ортопедическом отделении № 1 Клиник СамГМУ. Он направлен на ускорение регенерации и стимуляцию собственных клеток организма.

— Суть метода: у пациента берут кровь, из которой в лабораторных условиях получают плазму, обогащенную тромбоцитами. Затем ее вводят в поврежденный участок. Попадая обратно в организм, концентрированные тромбоциты начинают активно стимулировать рост новых клеток, — сообщили в пресс-службе медвуза.

По данным учреждения, технология эффективна в терапии различных заболеваний, в том числе в лечении суставов и окружающих их тканей. В Самаре ее будут использовать для лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний: артрозов, остеохондроза и других. Длится процедура всего 10-15 минут. Проводить ее планируют как пациентам, которые проходят амбулаторное лечение, так и тем, кто находится в стационаре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.