В Самарской области продлили налоговые ставки по «упрощенке» до 2025 года

С докладом об инструменте поддержки выступил министр экономического развития и инвестиций

В Самарской области льготные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения продлили до 2025 года. С докладом об инструменте поддержки выступил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

- Мы рассчитываем, что новая мера станет дополнительным стимулом для развития предпринимательства в небольших населенных пунктах и серьезно поддержит социальный бизнес, - отметил Дмитрий Богданов.

Для предпринимателей, выбравших в качестве налогообложения доходы, ставка составляет – 2%. Для тех, кто выбрал доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка достигает 5%. Льготные условия коснутся несколько категорий предпринимателей: социальные предприниматели и организации, доход которых не превышает 50 млн рублей в год, и новые ИП, зарегистрированные с начала текущего года и осуществляющие свою деятельность в малых населенных пунктах.