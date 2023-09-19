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НовостиОбщество19 сентября 2023 12:44

В Самарской области продлили налоговые ставки по «упрощенке» до 2025 года

Новый документ снижает налоговые ставки в 3 раза
Алена ПРОВКИНА
С докладом об инструменте поддержки выступил министр экономического развития и инвестиций

С докладом об инструменте поддержки выступил министр экономического развития и инвестиций

В Самарской области льготные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения продлили до 2025 года. С докладом об инструменте поддержки выступил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

- Мы рассчитываем, что новая мера станет дополнительным стимулом для развития предпринимательства в небольших населенных пунктах и серьезно поддержит социальный бизнес, - отметил Дмитрий Богданов.

Для предпринимателей, выбравших в качестве налогообложения доходы, ставка составляет – 2%. Для тех, кто выбрал доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка достигает 5%. Льготные условия коснутся несколько категорий предпринимателей: социальные предприниматели и организации, доход которых не превышает 50 млн рублей в год, и новые ИП, зарегистрированные с начала текущего года и осуществляющие свою деятельность в малых населенных пунктах.