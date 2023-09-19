Теплоэнергетики напоминают самарцам о сроках подачи показаний счетчиков ГВС

Энергокомпания призывает самарцев не затягивать с подачей показаний приборов учета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплоэнергетики в очередной раз напоминают о своевременности подачи показаний счетчиков горячей воды. Сведения необходимо передать до 25 сентября 2023 года.

- От своевременной передачи данных приборов учета горячего водоснабжения зависит актуальность начислений в квитанции, - отметили в самарском филиале компании «Т Плюс».

Передать показания счетчиков самарцы могут различными способами: через личный кабинет клиента, через мобильное приложение, QR-кодом на квитанции, с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса», при оплате через банк или по телефонам энергокомпании. Подробнее о вариантах подачи данных можно узнать здесь.

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