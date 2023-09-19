Самарцев приглашают на выставку «Комбинат «СтритАртСпецстрой»

Выставка будет работать в культурном центре "ЗИМ Галерея" на ул. Ново-Садовой

В среду, 20 сентября 2023 года, в Самаре откроется выставка «Комбинат «СтритАртСпецстрой». Она будет работать на площадке культурного центра «ЗИМ Галерея» (ул. Ново-Садовая, 106г, третий этаж).

На выставке будут представлены 17 работ художников, созданных в различных техниках и практиках классической и традиционной школ, современного и уличного искусства, а также андеграунда. Там будут соединены формат традиционного искусства и локального стрит-арта.

– Само название выставки отсылает нас к советскому прошлому и объединению различных рабочих, инженерных и творческих направлений, сочетая специфику пространства ЗИМ Галереи, уличное и современное искусство, – отметили представители культурного центра.

20 сентября выставку можно будет посетить с 20:30 до 22:00. В последующие дни будет действовать другое расписание: среда-пятница – с 18:00 до 21:00, выходные – с 13:00 до 21:00. Вход свободный.

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