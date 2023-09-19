В Самаре в госархиве 28 сентября откроется выставка «Фамилия. Ген таланта»

Историко-документальная выставка будет работать с 28 сентября до 29 декабря / Фото: РГА в Самаре

В следующий четверг, 28 сентября 2023 года, в 14:00 в Самаре откроется историко-документальная выставка «Фамилия. Ген таланта». Организатор выставки и автор идеи местный госархив.

В основе экспозиции – архивные документы РГА в Самаре из архивной коллекции «Заявочные материалы на изобретения» в различных отраслях науки и экономики. Также на выставке будут представлены документы из фондов федеральных, областных и ведомственных архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Самарского литературного музея. Все они иллюстрируют жизнь и творчество 36 известных фамилий. Среди них: Пушкин, Маршак, Тургенев, Пастернак, Куйбышев, Щорс и др.

Работать выставка будет в читальном зале архива с 28 сентября по 29 декабря 2023 года. Посещение возможно с 9 до 16 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Вход в архив по паспорту.

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