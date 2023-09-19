В Самарской области подрядчиков, нарушивших сроки, привлекли к ответственности

Подрядчиков привлекли к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области подрядную организацию привлекли к ответственности. Сотрудники нарушили сроки сдачи объекта.

По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители выявили нарушения требований закона в сфере закупок товаров, работ и услуг при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Сотрудники ведомства установили, что подрядчики должны были благоустроить общественную территорию рядом с ЗАГСом по улице Молодежной, но не сдали работу в установленный срок – до 30 июня 2023 года.

В отношении гендиректора компании возбуждено дело об административном нарушении. Акт рассмотрели и удовлетворили, работы по контракту заверены. Работы приняли 31 августа.